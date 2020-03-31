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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Режим самоизоляции вводят в Хабаровском крае для пожилых и лиц на диспансерном учете

Он будет действовать с 1 по 14 апреля

ХАБАРОВСК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края ввели режим самоизоляции для пожилых жителей региона и для людей с заболеваниями дыхательной и кровеносной систем, а также для онкологических больных. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

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"Режим самоизоляции вводится в крае. Речь идет о самоизоляции по месту проживания с 1 по 14 апреля. Данный режим запрещает выход даже в магазин и распространяется на лиц из группы риска - то есть старше 65 лет, а также состоящих на диспансерном учете по причине заболеваний дыхательной системы, кровеносной, онкологических", - сказал представитель пресс-службы.

Он также сообщил, что всем, на кого распространяется режим, необходимо исключить контакты с членами семьи и другими лицами. "Если это невозможно сделать в домашних условиях - необходимо обратиться на горячую линию Минздрава по поводу помещения в обсерватор", - сказали в пресс-службе.

Следить за нарушителями будут правоохранительные органы, в том числе МВД по Хабаровскому краю. За нарушение карантина предусмотрены штрафные санкции согласно административному кодексу.

Во вторник Министерство здравоохранения Хабаровского края сообщало, что коронавирусная инфекция в регионе подтверждена у семи человек. Трое находившихся ранее в реанимации переведены в обычные палаты, люди идут на поправку. Под наблюдением медиков находятся шесть человек с подозрением на коронавирус. По данным Роспотребнадзора, в регионе зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом.

В новость внесены изменения (13:15 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияХабаровский крайПандемия коронавируса нового типа
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