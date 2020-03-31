Бурятия ввела режим полной самоизоляции

ТАСС, 31 марта. Власти Бурятии ввели режим полной самоизоляции на территории региона, который будет действовать со вторника до 5 апреля включительно, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Бурятии.

"На утро 31 марта у нас было 19 подтвержденных случаев коронавируса, трое [заразившихся] - это дети до 17 лет. Шесть предварительно положительных анализов направлены в Новосибирск на подтверждение. Итого - уже 25 человек. С учетом этого с сегодняшнего дня и до 5 апреля включительно вводится режим полной самоизоляции без ограничения по возрасту. Все обязаны находиться дома", - привела пресс-служба слова главы Бурятии Алексея Цыденова.

Так, согласно указу главы республики, граждане на территории региона должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 м в общественных местах и транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым и маршрутным такси. Жители могут выйти из дома только для получения экстренной медицинской помощи, выноса мусора, следования к месту работы, если она не приостановлена указом, а также для приобретения товаров. Выгуливать домашних животных можно на расстоянии, не превышающим 100 м от места проживания.

Ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность волонтеров, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов, направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан.

В новость внесены изменения (13:13 мск) - добавлены подробности.