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В Минпросвещения исключили возможность сдачи ЕГЭ в дистанционном формате

Министр просвещения Сергей Кравцов посоветовал школьникам использовать текущую ситуацию для того, чтобы подтянуть знания по предметам
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министр просвещения России Сергей Кравцов исключил возможность проведения в этом году Единого государственного экзамена в онлайн-формате. Об этом он сообщил в ходе запуска онлайн-марафона "Домашний час", который Минпросвещения проводит совместно с социальной сетью "ВКонтакте".

"Наверное, это не в этом году. Скорее всего, мы дождемся, когда закончится эта ситуация", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли экзамены проводиться в этом году в дистанционном формате.

При этом министр посоветовал использовать текущую ситуацию для того, чтобы подтянуть знания по предметам. "Это время, действительно, с одной стороны, чтобы побыть дома, с другой стороны - это большая возможность для школьников, может быть, чуть-чуть подтянуть свои знания по тем или иным предметам", - сказал Кравцов.

По его словам, для того, чтобы провести ЕГЭ в удаленном формате, необходимо обеспечить объективность экзамена, а также возможность контроля за тем, чтобы тест писал именно тот человек, который и должен его сдавать.

Минпросвещения России ранее в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести сроки сдачи ЕГЭ, экзамены начнутся с 8 июня. Также были перенесены сроки и основного государственного экзамена (ОГЭ), для выпускников девятых классов экзамены начнутся с 9 июня.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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