Посольство Италии в России приспустило флаг в память о жертвах коронавируса

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Посольство Италии в Москве приспустило во вторник государственный флаг в память о жертвах коронавируса и в знак уважения к медицинским работникам. Об этом говорится в размещенном в Facebook сообщении диппредставительства.

"Сегодня мы вспоминаем всех жертв пандемии в Италии и во всем мире, - отмечается в сообщении. - Государственный флаг в посольстве Италии в Москве приспущен в память о жертвах коронавируса и в знак уважения к самоотверженному труду работников здравоохранения. Это символический способ сказать, что мысленно мы все вместе и поддерживаем друг друга".

В Италии сохраняется высокий уровень смертности от последствий коронавируса: 812 случаев в этот понедельник при максимуме в 969 несколько дней назад. В то же время в понедельник впервые было зафиксировано значительное сокращение - почти вдвое - числа новых заражений за сутки (приблизительно 1,6 тыс.). Общее число инфицированных превысило 100 тыс. человек.

Россия для борьбы с эпидемией направила в Италию около 100 военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.