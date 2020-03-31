Режим всеобщей самоизоляции ввели в Ставропольском крае

ПЯТИГОРСК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Ставропольского края решили перевести всех жителей региона на самоизоляцию с 31 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил во вторник глава региона Владимир Владимиров.

"Сегодня, 31 марта, с 22:00 мск мы вводим обязательный режим домашнего нахождения без права покидать дом. Он продлится до 6:00 6 апреля", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

По словам губернатора, исключение режима - крайняя необходимость. "Это обращение за неотложной медицинской помощью, следование к месту работы (в случае, если она не приостановлена), выход к ближайшему магазину или аптеке", - написал Владимиров.

Он отметил, что также на этот период приостановят пассажироперевозки между муниципалитетами. "В санаториях, гостиницах, пансионатах будет приостановлен прием туристов до 1 июня. Исключение - только для служебных командировок. Все учреждения культуры и развлекательные заведения - по-прежнему закрыты", - отметил глава края.

"Ограничения не распространяются на деятельность правоохранительных органов и спасательных служб, работу связи, органов власти. Руководителям предприятий, предпринимателям нужно организовать возможность удаленной работы для персонала.

Также передвижение разрешается гражданам, имеющим специальный пропуск. Розничная торговля разрешается только продовольствием и товарами первой необходимости, лечебные учреждения и аптеки продолжают работать в обычном режиме", - добавил Владимиров.

В новость внесены изменения (13:01 мск) - добавлены подробности.