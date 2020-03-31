Режим самоизоляции в Хакасии введут с 1 апреля

"Введена всеобщая самоизоляция будет в республике с 1 апреля и действовать будет несколько дней. Меры по соблюдению режима со стороны правоохранительных органов будут значительно усилены <…>. Планируется, что покидать свой дом будет разрешено: тем, кому необходима экстренная медицинская помощь, при наличии прямой угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу в организации, чья деятельность не приостановлена, для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, для выноса мусора или выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 300 метров от дома", - говорится в сообщении.

ТАСС. 31 марта. Власти Хакасии приняли решение о введении с 1 апреля режима самоизоляции для всех жителей региона в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

Также будет введена социальная дистанция в 1,5 метра, за исключением автомобилей такси. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, документ за подписью главы республики Валентина Коновалова готовится к подписанию во вторник, 31 марта.

В Хакасии выявлен коронавирус у трех человек: двух в Абакане, и одного в Саяногорске. По информации республиканского правительства, один из них в ближайшее время будет выписан.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (13:18 мск) - добавлены подробности после второго абзаца