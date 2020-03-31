Минобрнауки прорабатывает вариант с заочной защитой вузовских дипломов

МОСКВА, 31 марта. Минобрнауки РФ в связи с пандемией коронавируса прорабатывает вариант с проведением защиты вузовских дипломов в заочном формате, сообщил глава министерства Валерий Фальков.

"Прорабатываем оба варианта [очный и заочный]. По апрелю станет ясно [какой из них будет более целесообразным]", - сказал министр во вторник в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

Он обратил внимание, что самым слабым местом с дистанционным вариантом защиты является механизм контроля, так что в этом и ряде других случаев министерство намерено использовать систему распознавания лиц.

"Она скоро станет нормой в системе высшего образования, у нас просто не будет выбора", - сказал Фальков, добавив, что уже сейчас идут соответствующие переговоры с одной из крупных российских компаний.