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Режим самоизоляции для всех жителей ввели в Кузбассе

Со вторника гражданам не рекомендовано не покидать квартиру или дом

КЕМЕРОВО, 31 марта. /ТАСС/. Власти Кузбасса ввели режим самоизоляции для всех жителей региона по примеру Москвы и других субъектов РФ. Ограничения начнут действовать со вторника, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

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"По совету специалистов и по примеру других регионов России сегодня мы вводим в Кузбассе временный режим самоизоляции для всех граждан. Это значит, что с сегодняшнего дня рекомендовано не покидать квартиру или дом. Исключение - только обращение за медицинской помощью и поездки на работу, если вы не можете работать удаленно, можно ходить за покупками в ближайшие к дому магазин и аптеку, выносить мусор, выгуливать домашних животных, но на расстоянии не более 100 метров", - сказал Цивилев.

Всем приезжающим в Кузбасс из других регионов России рекомендовано провести 14 дней после нахождения в режиме самоизоляции и сообщать о своем возвращении на единую горячую линию. Губернатор также отметил, что в настоящий момент решается вопрос о временном запрете въезда на территорию Кузбасса для граждан, которые постоянно не проживают в регионе.
По информации регионального оперативного штаба, на сегодня в Кузбассе зарегистрировано три случая заражения коронавирусом. Двое пациентов уже выписаны из больницы, один продолжает лечение, медики отмечают в его состоянии положительную динамику. Еще 10 человек с подозрением на коронавирус находятся под медицинским наблюдением.

В новость были внесены изменения (13:25 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичПандемия коронавируса нового типа
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