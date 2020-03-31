Причиной смерти жителя Владимирской области стала вызванная коронавирусом пневмония

ВЛАДИМИР, 31 марта. /ТАСС/. Пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией, стала причиной смерти 48-летнего жителя Коврова, который умер в городской больнице 27 марта. Об этом во вторник сообщил в ходе пресс-конференции глава Коврова Юрий Морозов.

30 марта в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области ТАСС сообщили о том, что в Коврове умер пациент с коронавирусной инфекцией, однако точная причина смерти была неизвестна.

"Официальную информацию мы получили вчера во второй половине дня о том, что один из больных пневмонией, скончавшийся в городе Коврове, скончался от пневмонии, вызванной коронавирусом", - сказал глава города.

Он также уточнил, что с умершим контактировали 93 человека, в том числе около 30 врачей. Среди них есть два человека, анализы которых не показали точного результата. Это врач, который находится сейчас на карантине, и пациент, помещенный в отдельный бокс, - сейчас его анализ направлен на исследование в Москву.

По данным регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сейчас во Владимирской области зарегистрировано два случая заболевания. Одна из заболевших - женщина из Владимира.

В России на 31 марта число заразившихся новой коронавирусной инфекцией составляет 2337 человек. Выздоровели на данный момент 121 человек, 17 человек умерли.