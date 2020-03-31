Режим всеобщей самоизоляции ввели в Самарской области

САМАРА, 31 марта. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник сообщил журналистам, что в регионе ужесточаются меры по самоизоляции людей для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

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"Мы сегодня вводим ограничительные меры в связи с предотвращением угрозы распространения коронавирусной инфекции. Мы вводим ограничения по пребыванию людей по месту жительства, людям предписано находиться и пребывать в местах проживания, кроме похода за продуктами, выгула собак, выноса мусора. Закрываем посещение парков и лесопарков", - сказал Азаров.

Передвижение по региону будет происходить на основании справок работодателей. Формы справок правительство утвердит до конца дня.