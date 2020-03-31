Дума разрешает менять границы избирательных округов при изменении численности населения

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который позволяет регионам и муниципалитетам изменять границы и схемы избирательных округов в зависимости от того, как меняется численность их населения.

Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов фракции "Единая Россия" во главе с первым зампредседателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрием Вяткиным. Авторы инициативы предлагают установить, что в схему избирательных округов можно вносить поправки, если на их территории существенно поменялась численность избирателей.

При этом существенным изменением предлагается считать отклонение количества избирателей от средней нормы представительства более чем на 20%. Если речь идет о труднодоступных или отдаленных местностях, то существенным изменением численности будет считаться отклонение количества избирателей от средней нормы представительства более чем на 40%.

Законопроект также устанавливает, что изменения в схему избирательных округов должны быть внесены не позднее чем за девять месяцев до дня голосования. Если требуется изменить границы большинства избирательных округов - более 50% - то соответствующий орган власти должен утвердить новую схему.

Кроме того, авторы инициативы предлагают закрепить в законе право избирателей или участников референдумов подать онлайн-заявление о голосовании на дому с помощью единого портала госуслуг.