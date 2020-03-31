Коронавирус выявили во всех регионах Центральной России

ТАСС, 31 марта. Коронавирус выявили во всех регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Три случая заболевания подтвердились у жителей Курской области, где до 31 марта не было ни одного зараженного, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"В нашем регионе подтвердились три случая заражения коронавирусной инфекцией. Ввожу новые меры по недопущению распространения COVID-19", - написал Старовойт на своей странице "ВКонтакте".

В состав Центрального федерального округа входят 18 субъектов Российской Федерации: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и город Москва.

Как отметил Старовойт, все трое заразившихся коронавирусом в Курской области - мужчина, прибывший из Москвы, а также семья с восьмимесячным ребенком, вернувшаяся из зарубежной поездки, находятся в удовлетворительном состоянии под наблюдением медиков. Все контактировавшие с ними жители области находятся на самоизоляции. В качестве дополнительных мер профилактики в условиях пандемии в области вводится режим обязательной самоизоляции, дезинфекция улиц.

Ранее 12 выявили в Тульской области, 10 - в Липецкой, девять - в Ивановской, восемь - в Воронежской, пять в Белгородской, четыре - в Тверской, по три случая - в Орловской, Брянской, Рязанской, Калужской, Ярославской, Тамбовской областях, два - во Владимирской и Костромской, один случай - в Смоленском регионе. Во Владимирской области умер мужчина с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В новость внесены изменения (13:26 мск) - добавлены подробности.