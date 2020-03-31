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Пандемия коронавируса нового типа
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На Кубани ввели режим карантина для всех жителей

Ограничительные меры будут действовать по меньшей мере до 5 апреля

КРАСНОДАР, 31 марта. /ТАСС/. Власти Краснодарского края приняли решение о введении режима карантина для всех жителей региона из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом во вторник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своем Telegram-канале.

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"Сегодня с 18 часов в крае объявлен карантин. Он подразумевает под собой полный запрет на передвижение по городу. Карантин будет действовать до 5 апреля и может быть продлен - все зависит от ситуации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди исключений - походы в магазин или аптеку. Также ограничения затронут транзитный транспорт, который не должен заезжать в города и станицы.

"Создадим мобильные отряды из числа сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и общественников, чтобы следить за соблюдением предписанных норм. Нарушающих режим будут штрафовать", - добавил губернатор.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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