Госдума перенесла вступление в силу закона о фотофиксации техосмотра на март 2021 года

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Срок вступления в силу закона об обязательной фотофиксации автомобиля во время технического осмотра и оформлении диагностических карт в электронном виде перенесен с 7 июня 2020 года на 1 марта 2021 года. Соответствующие поправки (текст есть в распоряжении ТАСС) Госдума приняла во вторник при рассмотрении законопроекта, наделяющего правительство РФ дополнительными полномочиями.
Как отмечается в сопроводительных материалах, документ нацелен на "противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра, которая приводит к росту числа ДТП, обусловленных технической неисправностью". В частности, предусматривается введение "фотофиксации процедуры техосмотра" и постоянного контроля за соблюдением операторами техосмотра требований аккредитации, установленных законом. Контролироваться также будет представление данных в единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС) техосмотра, реестр операторов и иные ресурсы, оператором которых является профессиональное объединение страховщиков.