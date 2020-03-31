Госдума перенесла вступление в силу закона о фотофиксации техосмотра на март 2021 года

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Срок вступления в силу закона об обязательной фотофиксации автомобиля во время технического осмотра и оформлении диагностических карт в электронном виде перенесен с 7 июня 2020 года на 1 марта 2021 года. Соответствующие поправки (текст есть в распоряжении ТАСС) Госдума приняла во вторник при рассмотрении законопроекта, наделяющего правительство РФ дополнительными полномочиями.