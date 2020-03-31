Режим самоизоляции граждан ввели до 14 апреля в Томской области

ТОМСК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Томской области приняли решение ввести с 31 марта режим самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областной администрации.

Как уточняет пресс-служба со ссылкой на главу региона, режим самоизоляции предполагает постоянное нахождение дома всех граждан, которые не работают. "Это не комендантский час. Это вопрос нашей самодисциплины. Можно покидать свои квартиры, если вы идете в магазин за продуктами, выносите мусор, гуляете с собакой, но ни о каких выходах без острой необходимости не может быть и речи", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

Также сообщается, что администрация будет контролировать соблюдение режима и отвечать на вопросы населения по телефонам горячих линий. "Я дал команду чиновникам всех уровней постоянно отвечать на вопросы населения. Все телефоны размещены на сайте администрации Томской области. Буду лично контролировать, как они отвечают на вопросы людей", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.

Положительный диагноз "коронавирусная инфекция" в Томской области ранее был подтвержден у трех человек. Один из них уже выздоровел. Двое изолированы, их самочувствие удовлетворительное. Еще пять человек ожидают результатов тестирования.

В новость были внесены изменения (13:28 мск) - добавлены подробности.