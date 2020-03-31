Режим всеобщей самоизоляции ввели в Калмыкии

ТАСС, 31 марта. Режим самоизоляции ввели для жителей Калмыкии с 30 марта по 5 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующий указ подписал глава региона Бату Хасиков.

"Новым указом в период с 30 марта по 5 апреля 2020 года гражданам запрещено покидать свои места проживания. Ограничения не коснутся случаев обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, походов в ближайший магазин, выгулов домашних животных, но не дальше 100 м от дома, а также выноса бытового мусора", - говорится в сообщении.