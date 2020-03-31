Между Ненецким АО и Коми приостановят автомобильное сообщение

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) со 2 апреля вводят ограничение на передвижение легковых автомобилей между регионом и Республикой Коми из-за коронавируса, жители НАО смогут вернуться домой до 5 апреля включительно. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации НАО.

"Автомобильное сообщение между Ненецким автономным округом и Республикой Коми будет временно приостановлено. Соответствующее решение принято департаментом строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО. Оно касается передвижения на легковом автотранспорте и связано с резким повышением числа заболевших коронавирусом на территории Республики Коми. Ограничения начнут действовать со 2 апреля", - говорится в сообщении.

Соответствующие дорожные знаки будут установлены на зимней сезонной дороге Нарьян-Мар - Усинск при выезде из НАО на повороте на Усинск. Со стороны Республики Коми дорожный знак будет установлен в районе поворота на зимник на Харьяге.

Въезд на территорию НАО будет открыт до воскресенья включительно, чтобы дать возможность жителям округа вернуться в регион. С 19 марта сотрудники ГИБДД по НАО, медицинские работники и специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверяют всех въезжающих на территорию НАО с зимника Нарьян-Мар - Усинск.

С 31 марта в Республике Коми введен режим самоизоляции для всех жителей региона, там зафиксировано 22 случая заражения коронавирусом. В НАО заразившихся пока не выявлено.