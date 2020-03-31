В Италии почтили память умерших от вызываемого коронавирусом заболевания

РИМ, 31 марта. /ТАСС/. Власти всех итальянских муниципалитетов во вторник приспустили национальные флаги и почтили минутой молчания память жертв эпидемии коронавирусной инфекции, которая, по данным на вечер понедельника, унесла в стране жизни более 11,5 тыс. человек. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, мэр столицы Вирджиния Раджи вышла перед зданием мэрии на Капитолийском холме.

Инициативу, с которой выступила Национальная ассоциация итальянских коммун (ANCI) по предложению властей Лоди и Бергамо, наиболее пострадавших от эпидемии, поддержали в Ватикане и ряде государственных институтов - флаги приспустили над президентским Квиринальским дворцом, над зданиями обеих палат итальянского парламента.

Италия занимает первое место в мире по числу летальных исходов заболевания, вызванного коронавирусом. Там сохраняется высокий уровень смертности за сутки: 812 случаев в понедельник при максимуме в 969 несколько дней назад. В то же время в понедельник впервые было зафиксировано значительное сокращение - почти вдвое - числа новых заражений за сутки (приблизительно до 1,6 тыс.). Общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 100 тыс. человек.

На всей территории страны с 10 марта действует карантин и строгие ограничения передвижения населения. В частности, закрыты учебные учреждения, магазины, рестораны, бары (за исключением дорожных), спортивные залы, развлекательные заведения, студии красоты, учреждения культуры, парки. На 75% сокращена работа транспорта. Эти карантинные меры неоднократно ужесточались, а штрафы за нарушение режима карантина сейчас составляют от €400 до €3 тыс. Как накануне сообщил министр здравоохранения Роберто Сперанца, действие режима карантина будет продлено в Италии по крайней мере до 12 апреля.