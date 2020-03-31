Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

"Обязать граждан в возрасте от 65 лет <...> соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания, пребывания, в том числе жилых и садовых домах. <...> Гражданам, находящимся на территории Алтайского края <...>, не покидать места пребывания (проживания) за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни", - пояснил собеседник агентства со ссылкой на указ губернатора Виктора Томенко, отметив, что указ вступил в силу с 31 марта 2020 года.

Как отмечается в документе, опубликованном на сайте правительства региона, режим самоизоляции для людей старше 65 лет не распространяется на ряд граждан - руководителей и сотрудников предприятий, органов власти и местного самоуправления, чье нахождение на рабочем месте является критическим. Как уточнили в правительстве региона ТАСС, граждан от 65 лет обязывают соблюдать самоизоляцию, остальных же призывают это делать. Их призывают покидать место проживания или пребывания только в случае следования к месту ближайшей покупки необходимых товаров, работ, услуг, выгула животных не дальше чем 100 метров от дома, выноса мусора. Граждан призывают ограничить поездки, соблюдать дистанцию друг от друга не менее 1,5 метра.

В новость были внесены изменения (13:44 мск) - добавлены подробности.