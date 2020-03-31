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Пандемия коронавируса нового типа

В Минпросвещения надеются, что школьные выпускные состоятся

Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что выпускные вечера в онлайне не провести

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министр просвещения России Сергей Кравцов выразил надежду на то, что школьные выпускные вечера в этом году состоятся, однако для этого, по его словам, необходимо, чтобы ученики следовали рекомендациям по профилактике распространения коронавируса.

"Выпускные вечера вряд ли получится провести в онлайне - это прежде всего общение, определенные эмоции <…> Я надеюсь, что выпускные вечера состоятся", - сказал он в ходе онлайн-марафона "Домашний час", который Минпросвещения проводит совместно с социальной сетью "Вконтакте".

Выпускной экзамен для каждого школьника - это большое событие, отметил он.

"Мы все тоже помним наши выпускные, они помнятся на всю жизнь. Вот сегодня эта ситуация, которая есть, и те усилия, которые предпринимаются, они предпринимаются для того, чтобы в том числе и выпускные вечера состоялись. Я еще раз подчеркиваю и призываю всех соблюдать режим: от этого в том числе зависят и выпускные вечера", - добавил Кравцов.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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