В Псковской области ввели режим самоизоляции

ПСКОВ, 31 марта. /ТАСС/. Власти Псковской области приняли решение о введении в регионе режима самоизоляции, то есть пребывания дома для всех категорий граждан, из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в указе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, опубликованном во вторник на портале нормативных правовых актов региона.

"Обязать граждан РФ, проживающих и временно находящихся на территории Псковской области, в период по 5 апреля... соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания), в том числе в жилых и садовых домах (для граждан в возрасте старше 65 лет) <...> Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в тексте документа.

Как следует из текста документа, для граждан вводится ограничение на передвижение по территории Псковской области. Кроме того, власти предписали сфере розничной торговли, кроме аптек, организовать допуск граждан старше 60 лет с 9 до 11 утра. "В качестве исключения - следование к месту работы, а также в ходе осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с указом президента РФ, обращения за медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью. Передвижение возможно и к месту (от места) проживания членов семьи, к месту (от места) расположения находящегося в собственности гражданина или членов его семьи объекта недвижимости", - отмечается в сообщении пресс-службы администрации региона.

По данным регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, на данный момент в Псковской области зафиксировано девять случаев заражения, в их числе - один с летальным исходом. С подозрением на коронавирус госпитализировано семь человек.