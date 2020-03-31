Минпросвещения: продление учебного года в школах зависит от ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Продление учебного года в школах зависит о того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в стране. Об этом во вторник заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе запуска онлайн-марафона "Домашний час", который Минпросвещения проводит совместно с социальной сетью "Вконтакте".

"Это (обучение летом - прим. ТАСС) зависит, наверное, от нас тоже: насколько мы будем дисциплинированы, насколько мы будем соблюдать тот режим, который сегодня установлен", - заявил Кравцов, отвечая на вопрос о том, придется ли школьникам летом учиться.

Министр отметил, что принятые в России меры позволят всем быстрее вернуться к привычной жизни.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. 18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования сообщил, что весенние каникулы в школах в этом году продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников.

Президент России Владимир Путин в своем обращении объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. В эти дни во многих регионах РФ будет временно ограничена работа ресторанов, кафе, крупных парков, а также непродовольственных магазинов. В эту неделю людей призывают оставаться дома или на даче, а также как можно меньше контактировать друг с другом. Пребывание дома позволит замедлить передачу вируса и скорость его распространения. Также в это время не будут работать детские сады, школы и техникумы, при этом в дошкольных учреждениях будут созданы дежурные группы для присмотра и ухода за детьми, чьи родители работают.