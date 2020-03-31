Мишустин поручил выделить средства остающимся за границей россиянам

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Правительство поручило Минфину РФ выделить средства для поддержки граждан РФ, не имеющих возможности вернуться из-за границы. Об этом говорится в опубликованных во вторник поручениях по итогам заседания президиума Координационного совета при кабмине по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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"Минфину России обеспечить выделение МИДу России бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год для поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться в Российскую Федерацию, нуждающихся в материальном содействии и не располагающих жильем в стране пребывания", - говорится в документе. Срок выполнения поручения - 30 марта 2020 года.

Кроме того, МИД России предписано "обеспечить предоставление материальной поддержки" указанным гражданам РФ.

Мишустин также поручил РСПП и Сбербанку в срок до 2 апреля разработать меры материальной поддержки не имеющих возможности вернуться в РФ граждан.

"Российскому союзу промышленников и предпринимателей и ОАО "Сбербанк России" рекомендовать разработать меры оказания материальной поддержки гражданам России, не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию и не имеющим жилья в стране пребывания. Срок - 2 апреля 2020 года", - сообщается в поручении.