Посольство России в Риме приспустило флаг в знак солидарности с итальянцами

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Посольство Российской Федерации в Италии приспустило флаг в знак солидарности с итальянским народом, значительно пострадавшим от коронавируса. Соответствующее сообщение опубликовано во вторник в Twitter дипломатического представительства.

"Посольство Российской Федерации в Итальянской Республике присоединяется к инициативе Национальной ассоциации итальянских коммун (ANCI). Сегодня мы приспускаем российский флаг в знак траура и солидарности с итальянским народом", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник власти всех итальянских муниципалитетов приспустили национальные флаги и почтили минутой молчания память жертв эпидемии коронавирусной инфекции, которая, по данным на вечер понедельника, унесла на Апеннинах жизни более 11,5 тыс. человек. Инициативу, с которой выступила Национальная ассоциация итальянских коммун (ANCI) по предложению властей Лоди и Бергамо, наиболее пострадавших от эпидемии, поддержали в Ватикане и ряде государственных институтов - флаги приспустили над президентским Квиринальским дворцом, над зданиями обеих палат итальянского парламента.

Италия занимает первое место в мире по числу летальных исходов заболевания, вызванного коронавирусом. Там сохраняется высокий уровень смертности за сутки: 812 случаев в понедельник при максимуме в 969 несколько дней назад. В то же время в понедельник впервые было зафиксировано значительное сокращение - почти вдвое - числа новых заражений за сутки (приблизительно до 1,6 тыс.). Общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 100 тыс. человек.

На всей территории страны с 10 марта действует карантин и строгие ограничения передвижения населения. Как накануне сообщил министр здравоохранения Роберто Сперанца, действие режима карантина будет продлено в Италии по крайней мере до 12 апреля.