Минздрав РФ запустил видеомарафон ко Всемирному дню здоровья

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ запустило видеомарафон с добрыми пожеланиями ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства во вторник.

"Предлагаем вам записать короткое видео с пожеланием здоровья и опубликовать у себя на странице с тегом #будьздоров #behealthy. Таким образом мы соберем тысячи пожеланий в этот сложный для нашей страны и всего мира период пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

По итогам будет сделано общее видео, которое министерство опубликует на сайте во Всемирный день здоровья. Сделанные видеоролики хронометражем от 5 до 10 секунд нужно разместить на страницах в соцсетях или прислать на почту по адресу marafon@nationalpriority.ru. Марафон организован АНО "Национальные приоритеты" совместно с движением "Волонтеры-медики" при поддержке Минздрава России.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.