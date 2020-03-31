В России за сутки провели более 193 тыс. тестов на коронавирус

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Более 193 тыс. тестов на коронавирус провели в России за сутки. Об этом говорится в отчете о текущей ситуации по борьбе с коронавирусом Коммуникационного центра Правительства.

"193,1 тыс. тестов - число проведенных в России тестов на коронавирус за прошедшие сутки (30.03.2020)", - говорится в документе. Так, суточный прирост в количестве сделанных тестов в понедельник по сравнению с воскресеньем составил 113,5 тыс. Всего в стране на сегодняшний день провели 536,7 тыс. исследований.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.