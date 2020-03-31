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Пандемия коронавируса нового типа

Оперштаб будет ежедневно получать информацию о потоке на транспорте в субъектах России

Кроме того, Минтранс, Росавиация и МИД должны согласовывать с оперативным штабом график возвращения россиян, заявивших о желании вернуться на родину

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Оперативный штаб по профилактике коронавируса будет ежедневно получать информацию о передвижении пассажиров всеми видами транспорта на территории РФ, говорится в сообщении на сайте правительства по итогам президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко и Минтрансу представлять рабочей группе Государственного совета РФ по противодействию распространению коронавируса и оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России информацию о динамике потоков внутреннего транспорта (воздушного, водного, железнодорожного и автомобильного) в разрезе субъектов РФ. Срок - ежедневно по состоянию на 20:00 текущего дня", - отмечается в документе.

Кроме того, как следует из поручений, Минтранс, Росавиация и МИД должны на постоянной основе согласовывать с оперативным штабом график возвращения граждан РФ, заявивших о желании вернуться в страну. Ведомствам необходимо также организовать контроль перемещений граждан внутри России до места прохождения карантина и довести указанный график до рабочей группы госсовета по противодействию распространению коронавируса.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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