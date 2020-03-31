Более 170 россиян вернулись с Филиппин вторым спецбортом

БАНГКОК, 31 марта. /ТАСС/. Второй спецборт с более чем 170 российскими туристами, застрявшими на филиппинских островах Боракай и Лусон из-за введения ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса, прибыл во Владивосток. Об этом сообщила во вторник корр. ТАСС пресс-секретарь посольства РФ на Филиппинах Наталья Линовицкая.

По ее словам, сегодня в 08:00 по местному времени самолет авиакомпании "Якутия" вылетел из филиппинского аэропорта Калибо во Владивосток. "На борту находился 171 пассажир, в том числе трое детей. Борт сначала забрал 42 человека из Манилы, потом 129 человек с острова Боракай, - пояснила Линовицкая. - Все пассажиры благополучно приземлились во Владивостоке".

Пресс-секретарь рассказала, что многие уже улетели в Москву. "В настоящее время на Филиппинах остается несколько десятков российских граждан. Часть из них отказалась лететь специальными бортами", - отметила Линовицкая.

27 марта авиарейсом в Москву из Себу были доставлены 457 россиян, которые не могли самостоятельно покинуть Филиппины из-за карантина. Планировалось, что второй спецборт прибудет в республику утром 30 марта и улетит в РФ в тот же день. Однако из-за произошедшей в аэропорту Манилы аварии расписание сдвинулось.

В данный момент из-за эпидемии на Филиппинах действует режим чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев. В частности, запрещено воздушное и морское сообщение между Манилой и провинциями, с 20:00 до 05:00 действует комендантский час. По данным Минздрава, в стране подтверждено более 2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли 88 человек, вылечились 49.