{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Более 170 россиян вернулись с Филиппин вторым спецбортом

На Филиппинах остается несколько десятков российских граждан. Часть из них отказалась лететь специальными бортами

БАНГКОК, 31 марта. /ТАСС/. Второй спецборт с более чем 170 российскими туристами, застрявшими на филиппинских островах Боракай и Лусон из-за введения ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса, прибыл во Владивосток. Об этом сообщила во вторник корр. ТАСС пресс-секретарь посольства РФ на Филиппинах Наталья Линовицкая.

По ее словам, сегодня в 08:00 по местному времени самолет авиакомпании "Якутия" вылетел из филиппинского аэропорта Калибо во Владивосток. "На борту находился 171 пассажир, в том числе трое детей. Борт сначала забрал 42 человека из Манилы, потом 129 человек с острова Боракай, - пояснила Линовицкая. - Все пассажиры благополучно приземлились во Владивостоке".

Пресс-секретарь рассказала, что многие уже улетели в Москву. "В настоящее время на Филиппинах остается несколько десятков российских граждан. Часть из них отказалась лететь специальными бортами", - отметила Линовицкая.

27 марта авиарейсом в Москву из Себу были доставлены 457 россиян, которые не могли самостоятельно покинуть Филиппины из-за карантина. Планировалось, что второй спецборт прибудет в республику утром 30 марта и улетит в РФ в тот же день. Однако из-за произошедшей в аэропорту Манилы аварии расписание сдвинулось.

В данный момент из-за эпидемии на Филиппинах действует режим чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев. В частности, запрещено воздушное и морское сообщение между Манилой и провинциями, с 20:00 до 05:00 действует комендантский час. По данным Минздрава, в стране подтверждено более 2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли 88 человек, вылечились 49.

Теги
ФилиппиныРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
СФ одобрил штрафы до 10 млн рублей для юрлиц за фейки в интернете и СМИ об эпидемиях
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что в сложившейся ситуации крайне важно не допустить распространения недостоверной информации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС