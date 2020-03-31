Одного из сотрудников Центра подготовки космонавтов проверяют на коронавирус

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Один из сотрудников подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК) и вся его семья проходят проверку на коронавирус после общения его дочери с предположительно заразившимся. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе центра.

"У одного из сотрудников Центра подготовки космонавтов и других членов его семьи взяли анализы на коронавирус. Результаты анализов пока неизвестны", - сказали в пресс-службе.

По данным ЦПК, дочь одного из его сотрудников недавно контактировала с человеком, который мог заразиться коронавирусом. Ее госпитализировали. Сам сотрудник сейчас находится дома на самоизоляции.

В пресс-службе подчеркнули, что этот работник не контактировал с основным и дублирующим экипажами новой экспедиции на Международную космическую станцию, которые с 24 марта находятся на космодроме Байконур, а до этого готовились к полету в Центре подготовки космонавтов.

9 апреля запланирован первый в этом году пилотируемый пуск. С космодрома Байконур на корабле "Союз МС-16" с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" к МКС отправятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди.