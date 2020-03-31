{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Массовое заражение коронавирусом выявили в одном из рижских приютов

Как сообщает Латвийское телевидение, вспышка коронавируса выявлена в одном из приютов религиозной организации, где было подтверждено 27 случаев заражения

РИГА, 31 марта. /ТАСС/. В рижском приюте зафиксирован случай массового заражения коронавирусом. Об этом во вторник сообщила министр здравоохранения республики Илзе Винькеле.

"Обширное заражение COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) в рижском приюте еще раз подтверждает, что в интересах всего общества требуется всеобъемлющее здравоохранение. Наличие доступного здравоохранения, включающего и наименее защищенные группы общества, в таких ситуациях окупается с лихвой, и это гуманно", - написала она в своем Twitter.

Как сообщает Латвийское телевидение, вспышка коронавируса выявлена в одном из приютов некой религиозной организации Риги, где было подтверждено 27 случаев заражения. По мнению эпидемиологов, инфицированными могут быть все 100 находящихся в приюте человек. На данный момент учреждение изолировано, назначен строгий карантин.

Министерство здравоохранения Латвии 2 марта сообщило, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Сейчас в республике подтверждено 398 случаев инфицирования. Правительство Латвии объявило режим чрезвычайного положения в стране до 14 апреля, он предусматривает ряд строгих мер для ограничения распространения вируса. Кроме того, согласно решению правительства, с 17 марта до 14 апреля приостановлены все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом.

Теги
ЛатвияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
СФ одобрил штрафы до 10 млн рублей для юрлиц за фейки в интернете и СМИ об эпидемиях
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что в сложившейся ситуации крайне важно не допустить распространения недостоверной информации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС