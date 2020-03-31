Массовое заражение коронавирусом выявили в одном из рижских приютов

РИГА, 31 марта. /ТАСС/. В рижском приюте зафиксирован случай массового заражения коронавирусом. Об этом во вторник сообщила министр здравоохранения республики Илзе Винькеле.

"Обширное заражение COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) в рижском приюте еще раз подтверждает, что в интересах всего общества требуется всеобъемлющее здравоохранение. Наличие доступного здравоохранения, включающего и наименее защищенные группы общества, в таких ситуациях окупается с лихвой, и это гуманно", - написала она в своем Twitter.

Как сообщает Латвийское телевидение, вспышка коронавируса выявлена в одном из приютов некой религиозной организации Риги, где было подтверждено 27 случаев заражения. По мнению эпидемиологов, инфицированными могут быть все 100 находящихся в приюте человек. На данный момент учреждение изолировано, назначен строгий карантин.

Министерство здравоохранения Латвии 2 марта сообщило, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Сейчас в республике подтверждено 398 случаев инфицирования. Правительство Латвии объявило режим чрезвычайного положения в стране до 14 апреля, он предусматривает ряд строгих мер для ограничения распространения вируса. Кроме того, согласно решению правительства, с 17 марта до 14 апреля приостановлены все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом.