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Писателя Юрия Бондарева похоронят на Троекуровском кладбище

Формат прощания, с учетом введения домашнего обязательного режима самоизоляции, не определен

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Прощание с писателем-фронтовиком Юрием Бондаревым состоится 2 апреля, похороны - на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС во вторник сообщили в окружении писателя.

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"Похороны состоятся на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Союзе писателей России ТАСС информировали, что похороны состоятся 2 апреля, прощание пройдет в ритуальном зале при ЦКБ в 11:00 мск.

Формат прощания, с учетом введения мэром столицы домашнего обязательного режима самоизоляции, не определен.

Теги
РоссияБондарев, Юрий Васильевич
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