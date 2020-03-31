Писателя Юрия Бондарева похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Прощание с писателем-фронтовиком Юрием Бондаревым состоится 2 апреля, похороны - на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС во вторник сообщили в окружении писателя.
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"Похороны состоятся на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.
Ранее в Союзе писателей России ТАСС информировали, что похороны состоятся 2 апреля, прощание пройдет в ритуальном зале при ЦКБ в 11:00 мск.
Формат прощания, с учетом введения мэром столицы домашнего обязательного режима самоизоляции, не определен.