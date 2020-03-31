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Пандемия коронавируса нового типа

В Дагестане организовали мобильные бригады стоматологов для экстренной помощи на дому

Уже была оказана помощь первому пациенту, находящемуся на карантине

МАХАЧКАЛА, 31 марта. /ТАСС/. Стоматологи в дагестанском городе Каспийске организовали мобильные бригады для оказания экстренной медицинской помощи на дому в условиях ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, оказана помощь первому пациенту, находящемуся на карантине, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана.

"Помощь была оказана прямо на месте, дома, в режиме самоизоляции пациентки. При подготовке к ситуации с возможным распространением коронавирусной инфекции были предусмотрены и нестандартные сценарии развития событий. Для этого в Каспийской ЦГБ были закуплены специальные защитные костюмы, а медработники обеспечены портативным лечебно-диагностическим оборудованием", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе республиканского Минздрава, пока это единственный случай оказания стоматологической помощи на дому, однако есть готовность при необходимости отработать аналогичные вызовы.

"В настоящее время в Каспийской ЦГБ, как и в ряде других стационаров республики, которые при распространении коронавирусной инфекции среди населения будут перепрофилированы в специализированные госпитали для ее лечения, введен режим повышенной готовности. Отменены все плановые и профилактические посещения. Прием пациентов осуществляется только по экстренным и неотложным показаниям, плановая медпомощь оказывается на дому", - добавила представитель министерства.

Ранее во вторник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что в Дагестане число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло до 13. На карантине в республике находятся 854 человека, в том числе 12 человек старше 65 лет.

Теги
РоссияСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
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