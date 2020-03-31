В Индии открыли портал для иностранцев, заблокированных в стране из-за коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 марта. /ТАСС/. Министерство туризма Индии открыло во вторник специальный портал для иностранных туристов, которые оказались заблокированными в стране из-за ограничений на передвижение, обусловленных вспышкой заболевания новым коронавирусом. Об этом сообщается в официальном письме министерства, которое было распространено во вторник среди туроператоров страны.

"Министерство туризма, правительство Индии, в целях оказания поддержки иностранным туристам, оказавшимся в нашей стране в результате пандемии COVID-19, создало портал для распространения информации об услугах, которыми они могут пользоваться", - указывается в документе.

Портал получил название "Застрявший в Индии" (Stranded in India), на него можно зайти по адресу: www.strandedinindia.com.

"Это поможет туристам получить информацию/подробности от государственных департаментов туризма и региональных управлений министерства туризма, чтобы помочь вам оставаться в безопасности и здоровыми, находясь в Индии", - указывается в письме. Кроме того, приводится телефон горячей "телефонной линии COVID-19": 91-11-23978046 или 1075.

В Индии 23 марта до 14 апреля включительно отменены внутренние и международные авиарейсы, прекращено курсирование пассажирских поездов и автобусов между штатами, полицейские блокпосты перекрыли дороги, проехать между регионами можно только по разрешению МВД и ряда других ведомств. Гражданам предписано никуда не ездить и по возможности не выходить из дома. Закрыты выезд и въезд из всех городов, в том числе Нью-Дели, Мумбаи, Калькутты, Ченнаи, Бангалора.

Тысячи иностранных туристов не могут покинуть страну. По информации посольства России в Индии, здесь могут находиться до 10 тыс. россиян, большая часть которых не могут покинуть курортный штат Гоа.

В Индии, по информации министерства здравоохранения и благополучия семьи, зарегистрирован 1251 случай заболевания новым коронавирусом, 32 человека умерли.