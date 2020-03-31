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Пандемия коронавируса нового типа

Дачников из Петербурга беспрепятственно пустят в область

Петербуржцам разрешается свободно передвигаться только в границах поселений, где находится их дача

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Жителей Санкт-Петербурга, которые имеют дачи на территории Ленинградской области, будут беспрепятственно пропускать к населенным пунктам, где находятся их садовые участки, несмотря на ограничение властей области для граждан на передвижение из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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"Он [владелец дачи] спокойно может ездить в Петербург и обратно к себе на дачу, и никто его передвижение не ограничивает", - сказал Дрозденко в эфире телеканала "Россия-24".

При этом губернатор пояснил, что жители Ленинградской области, согласно новым ограничениям, могут передвигаться беспрепятственно в границах районов, которых в регионе 18. Дачникам из Санкт-Петербурга разрешается свободно передвигаться только в границах поселений, где находится дача. Поселений в Ленинградской области 220.

"Они могут пребывать только в границах поселений, либо передвигаться в сторону своего основного места жительства, то есть дачник из Петербурга может пребывать, например, в Мшинском сельском поселении, если у него дача в этом поселении. В [город] Лугу, например, он уже не сможет поехать, хотя Мшинское поселение входит в состав Лужского района", - сказал Дрозденко.

Губернатор также отметил, что власти региона уже приняли меры по ограничению передвижения в отдельных населенных пунктах области, где выявлены случаи заражения коронавирусом. В частности, во вторник ограничения на въезд и выезд введены в городе Волхове. По данным администрации Всеволожского района региона, ограничения передвижения граждан также введены в городе Мурино на границе с Петербургом.

В понедельник на совещании с главами районов Дрозденко сообщил, что в области вводятся новые ограничения, в частности, запрещается перемещение граждан за границы районов области. Исключения будут составлять только сотрудники непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, которые занимаются поставкой продуктов питания для населения, учреждений, сотрудники которых выполняют неотложные работы. Для выезда за пределы районов им необходимо будет иметь подтверждающие документы.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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