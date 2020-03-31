Дачников из Петербурга беспрепятственно пустят в область

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Жителей Санкт-Петербурга, которые имеют дачи на территории Ленинградской области, будут беспрепятственно пропускать к населенным пунктам, где находятся их садовые участки, несмотря на ограничение властей области для граждан на передвижение из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Он [владелец дачи] спокойно может ездить в Петербург и обратно к себе на дачу, и никто его передвижение не ограничивает", - сказал Дрозденко в эфире телеканала "Россия-24".

При этом губернатор пояснил, что жители Ленинградской области, согласно новым ограничениям, могут передвигаться беспрепятственно в границах районов, которых в регионе 18. Дачникам из Санкт-Петербурга разрешается свободно передвигаться только в границах поселений, где находится дача. Поселений в Ленинградской области 220.

"Они могут пребывать только в границах поселений, либо передвигаться в сторону своего основного места жительства, то есть дачник из Петербурга может пребывать, например, в Мшинском сельском поселении, если у него дача в этом поселении. В [город] Лугу, например, он уже не сможет поехать, хотя Мшинское поселение входит в состав Лужского района", - сказал Дрозденко.

Губернатор также отметил, что власти региона уже приняли меры по ограничению передвижения в отдельных населенных пунктах области, где выявлены случаи заражения коронавирусом. В частности, во вторник ограничения на въезд и выезд введены в городе Волхове. По данным администрации Всеволожского района региона, ограничения передвижения граждан также введены в городе Мурино на границе с Петербургом.

В понедельник на совещании с главами районов Дрозденко сообщил, что в области вводятся новые ограничения, в частности, запрещается перемещение граждан за границы районов области. Исключения будут составлять только сотрудники непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, которые занимаются поставкой продуктов питания для населения, учреждений, сотрудники которых выполняют неотложные работы. Для выезда за пределы районов им необходимо будет иметь подтверждающие документы.