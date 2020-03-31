Режим самоизоляции ввели в Республике Алтай

ТАСС. 31 марта. Власти Республики Алтай приняли решение о введение режима самоизоляции для жителей региона для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе правительства республики.
"С 20.00 (16:00 мск) 31 марта в Республике Алтай вводится режим самоизоляции для всех до 5 апреля, для лиц старше 65 лет до 14 апреля. Эта мера уже введена во многих регионах России, поскольку является эффективным способом противодействия распространению вируса. В условиях режима самоизоляции жители не должны покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту работы, которая не приостановлена, к ближайшему продовольственному магазину, к мусорным контейнерам. Разрешается выгул собак не далее 100 метров от дома", - пояснил собеседник агентства, отметив, что в общественных местах и общественном транспорте следует соблюдать дистанцию не менее полутора метров между людьми.
Он уточнил, что ограничения не распространяются на медицинских работников, правоохранителей, сотрудников Роспотребнадзора, всех, кто обеспечивает охрану порядка, защиту жизни, здоровья, безопасности жителей региона.
Также, по данным пресс-службы правительства региона, помимо федеральных мер поддержки населения и МСП, разработаны свои дополнительные меры помощи для предприятий, работающих в наиболее пострадавших отраслях экономики. К ним относятся туризм, сельское хозяйство, сфера услуг, общественное питание, перевозки. Платежи по уже действующим кредитам будут перенесены на полгода, вводятся дополнительные возможности для реструктуризации и отсрочки платежей. Кроме того, для таких предприятий введен кредитный продукт "Неотложный" - на срок до 12 месяцев под 1% годовых.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, на сегодня в Республике Алтай не выявлено граждан с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В пресс-службе пояснили, что на выходных была проверена работа турбаз - большая часть ранее прибывших туристов уже разъехалась, оставшиеся постепенно покидают регион. Принимать туристов гостевые дома и турбазы не будут до 1 июня.
"В настоящее время въезд в регион контролируется, в том числе сотрудниками правоохранительных и надзорных органов. Полностью закрыть республику не можем, для этого нужен другой режим - чрезвычайного положения, он вводится при определенной обстановке только высшим руководством страны. Тем не менее, въезд будет ограничен приостановкой работы туробъектов, усилением контроля въезжающего транспорта на дорогах республики", - резюмировали в пресс-службе.
В новость были внесены изменения (15:23 мск) — добавлены добавлены подробности после второго абзаца.