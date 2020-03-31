Режим самоизоляции ввели в Республике Алтай

Он уточнил, что ограничения не распространяются на медицинских работников, правоохранителей, сотрудников Роспотребнадзора, всех, кто обеспечивает охрану порядка, защиту жизни, здоровья, безопасности жителей региона.

"С 20.00 (16:00 мск) 31 марта в Республике Алтай вводится режим самоизоляции для всех до 5 апреля, для лиц старше 65 лет до 14 апреля. Эта мера уже введена во многих регионах России, поскольку является эффективным способом противодействия распространению вируса. В условиях режима самоизоляции жители не должны покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту работы, которая не приостановлена, к ближайшему продовольственному магазину, к мусорным контейнерам. Разрешается выгул собак не далее 100 метров от дома", - пояснил собеседник агентства, отметив, что в общественных местах и общественном транспорте следует соблюдать дистанцию не менее полутора метров между людьми.

ТАСС. 31 марта. Власти Республики Алтай приняли решение о введение режима самоизоляции для жителей региона для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе правительства республики.

Также, по данным пресс-службы правительства региона, помимо федеральных мер поддержки населения и МСП, разработаны свои дополнительные меры помощи для предприятий, работающих в наиболее пострадавших отраслях экономики. К ним относятся туризм, сельское хозяйство, сфера услуг, общественное питание, перевозки. Платежи по уже действующим кредитам будут перенесены на полгода, вводятся дополнительные возможности для реструктуризации и отсрочки платежей. Кроме того, для таких предприятий введен кредитный продукт "Неотложный" - на срок до 12 месяцев под 1% годовых.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, на сегодня в Республике Алтай не выявлено граждан с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В пресс-службе пояснили, что на выходных была проверена работа турбаз - большая часть ранее прибывших туристов уже разъехалась, оставшиеся постепенно покидают регион. Принимать туристов гостевые дома и турбазы не будут до 1 июня.

"В настоящее время въезд в регион контролируется, в том числе сотрудниками правоохранительных и надзорных органов. Полностью закрыть республику не можем, для этого нужен другой режим - чрезвычайного положения, он вводится при определенной обстановке только высшим руководством страны. Тем не менее, въезд будет ограничен приостановкой работы туробъектов, усилением контроля въезжающего транспорта на дорогах республики", - резюмировали в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (15:23 мск) — добавлены добавлены подробности после второго абзаца.