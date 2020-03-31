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В Минюсте отметили уменьшение числа некоммерческих организаций в РФ за три года

В начале этого года было зарегистрировано более 213 тыс. НКО, из которых 198,8 тыс. подлежат госнадзору

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Количество зарегистрированных в России некоммерческих организаций сократилось на 4,5% за последние три года. Об этом говорится в докладе Минюста по итогам 2019 года.

"В сравнении с показателями прошлых лет наблюдается незначительное сокращение количества некоммерческих организаций, за последние три года их численность уменьшилась на 4,5%. В целом это прогнозируемая ситуация, обусловленная последовательной работой в сфере контроля за деятельностью некоммерческих организаций, прежде всего, по исключению сведений о фактически прекративших деятельность организациях из ведомственных реестров", - отмечается в докладе.

По данным Минюста, всего в России в начале этого года было зарегистрировано более 213 тыс. НКО, из которых 198,8 тыс. подлежат госнадзору - 90 тыс. общественных объединений, в том числе 53 политические партии и 2,9 тыс. их структурных подразделений, 31 тыс. религиозных организаций и 91 тыс. других НКО, включая семь отделений международных организаций, иностранных НКО.

В прошлом году госрегистрацию прошли 12,6 тыс. новых НКО, что на 5,8% меньше, чем в 2018 году. Более 15 тыс. организаций были исключены из реестра, из низ 4,9 тыс. - по решению суда, еще 5,7 тыс. - по решению налоговой. "Принято 565 решений о приостановлении государственной регистрации некоммерческих организаций, восемь решений - о приостановлении государственной регистрации политических партий и 30 аналогичных решений в отношении их региональных отделений", - говорится в докладе.

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