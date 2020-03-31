Крашенинников: региональные штрафы за нарушение карантина не могут быть ниже федеральных

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Административные штрафы за нарушение карантинного режима на уровне субъектов РФ не могут выходить за рамки санкций, предусмотренных нормами Кодекса об административных нарушениях (КоАП), пояснил ТАСС во вторник глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

29 марта председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил ТАСС, что депутаты Мосгордумы начали обсуждение возможных наказаний за нарушение новых ограничительных мер в Москве, связанных с пандемией коронавируса. Ранее во вторник Госдума одобрила поправки в КоАП о штрафах от 15 тыс. до 40 тыс. рублей за нарушение карантина неинфицированными гражданами в условиях угрозы распространения заболевания. Если такое нарушение повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, размер взыскания составит для граждан от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.

"Правила, которые будут вводиться на федеральном уровне после принятия этих законов, конечно, будут перекрывать в том числе и московские. В том числе в субъектах РФ будут свои возможности и своя компетенция по этому вопросу", - сказал Крашенинников.

По его словам, установление региональных штрафов допускается только "в том диапазоне, который установлен федеральным законом". "Если компетенция есть в федеральных законах по поводу возможности субъектов РФ [устанавливать административную ответственность], то только в рамках этой компетенции и в рамках тех штрафов, которые есть", - уточнил он.

Законодательное реагирование на федеральном уровне, подчеркнул депутат, "немного отстает от мегаполисов". "В частности, Москва более оперативно реагирует на это в отличие от федеральных властей", - считает Крашенинников.

Режим самоизоляции в Москве

С 30 марта в Москве введен домашний режим самоизоляции для граждан всех возрастов без исключения. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. Примеру столицы последовали уже около половины субъектов РФ.

Согласно статье 1.3.1 КоАП, субъекты РФ могут устанавливать административную ответственность за нарушение региональных законов и иных нормативных правовых актов, включая акты органов местного самоуправления.