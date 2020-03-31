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Развитие Дальнего Востока

Ученые дали старт Большой Амурской экспедиции

Цель исследователей - изучить биологические ресурсы реки, чтобы обеспечить рыбное хозяйство региона неистощимой сырьевой базой

ТАСС, 31 марта. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) проведут исследования состояния экосистемы бассейна Амура во время Большой Амурской экспедиции, которая стартовала во вторник и продлится два года. По ее итогам будут разработаны научные рекомендации по развитию рыболовства на реке Амур, сообщили ТАСС в пресс-службе ВНИРО.

"В рамках "Программы развития рыбохозяйственных исследований в пресноводных водных объектах Российской Федерации в 2020-2024 годов" ученые Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии дали старт Большой Амурской экспедиции. Цель экспедиции, которая продлится до 2022 года, - оценить современное состояние экосистемы бассейна Амура, собрать данные о водных биологических ресурсах и среде их обитания, обеспечить рыбное хозяйство региона устойчивой неистощимой сырьевой базой", - говорится в сообщении.

По итогам экспедиции будут разработаны научные рекомендации национального и международного регулирования рыболовства на реке Амур.

Амур - крупнейшая река Дальнего Востока, имеющая стратегическое значение для устойчивого развития этого региона нашей страны. Ее рыбные запасы включают такие ценные виды, как тихоокеанские лососи и осетровые.

Теги
РоссияАмурская областьДальний Восток
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