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Пандемия коронавируса нового типа

Мэр Нью-Йорка допускает, что пандемия коронавируса в мегаполисе не пойдет на спад к маю

По его словам, самое худшее ожидается в ближайшие несколько недель

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Пик смертности от пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Нью-Йорке, возможно, не будет преодолен к маю. Об этом во вторник в интервью телекомпании NBC заявил мэр мегаполиса Билл де Блазио.

"Мы должны посмотреть на текущую ситуацию и сделать вывод, что самое худшее ожидает нас в ближайшие несколько недель. С точки зрения числа [инфицированных и умерших], ситуация может не разрешиться к маю", - отметил градоначальник.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 164 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли свыше 3,1 тыс. человек, в том числе более 900 пациентов в Нью-Йорке.

В настоящее время США находятся на первом месте в мире по числу заразившихся, опережая Италию, Испанию и Китай. Как заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп, пик смертности от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, ожидается в Соединенных Штатах через две недели.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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