Китайская провинция Хайнань предлагает свыше 30 тыс. вакансии иностранным специалистам

ХАЙКОУ /Китай/, 31 марта. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань, где реализуется проект строительства пилотной зоны свободной торговли, предлагает свыше 30 тыс. позиций для работы на острове иностранным высококвалифицированным кадрам. Об этом сообщает во вторник агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Подача резюме претендентами на ту или иную позицию будет доступна онлайн до 30 апреля. Вакансии предоставляются местным правительством, государственными и частными предприятиями. Они касаются, в частности, таких направлений, как современная сфера услуг, туризм и высокие технологии.

Вакансии включают свыше 1,7 тыс. позиций с оплатой до 300 тыс. юаней в год (около $42,3 тыс.), а также 59 предложений на высокие должности с заработной платой не менее 1 млн юаней ($142 тыс.) в год. В основном речь идет о таких сферах, как образование, здравоохранение и туризм.

О запуске проекта по построению пилотной зоны свободной торговли на Хайнане председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года. Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций, а также свободный порт с китайской спецификой.