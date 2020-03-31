Похороны Леонида Зорина пройдут в закрытом режиме

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Драматурга Леонида Зорина, умершего во вторник, похоронят 3 апреля, церемония прощания будет закрытой для общественности и СМИ. Об этом сообщил ТАСС его сын Андрей Зорин.

"Церемония прощания и похороны будут организованы в пятницу, формат - полностью закрытый, только для узкого семейного круга", - сказал собеседник агентства, добавив, что о месте захоронения отца будет объявлено позднее.

Леонид Генрихович Зорин (настоящая фамилия - Зальцман) родился 3 ноября 1924 года в Баку, с 1948 года жил в Москве. Он написал около 50 пьес, среди которых "Друзья и годы" (1962), "Энциклопедисты" (1962), "Декабристы" (1966), "Варшавская мелодия" (1967), "Покровские ворота" (1974), "Царская охота" (1974),"Незнакомец" (1976), "Карнавал" (1981). Спектакли по его пьесам были поставлены на сценах многих отечественных и зарубежных театров.

Леонид Зорин принимал участие в работе над сценариями ряда фильмов, в том числе "Леон Гаррос ищет друга" (1960, режиссер Марчелло Пальеро, СССР - Франция), "Человек ниоткуда" (1961, Эльдар Рязанов), "Всегда со мною…" (1976, Соломон Шустер), "Добряки" (1979, Карен Шахназаров), "Покровские ворота" (1982, Михаил Козаков), "Закон" (1989, Владимир Наумов), "Царская охота" (1990, Виталий Мельников).

Писатель был награжден орденами "Знак Почета" (1974) и Дружбы народов (1986) и отмечен рядом литературных премий.