В Еврейской автономной области вводят режим самоизоляции

ТАСС, 31 марта. Три первых случая заражения коронавирусом выявлены в Еврейской автономной области (ЕАО), в регионе с сегодняшнего дня вводится режим самоизоляции. На территории района, где выявлены случаи, вводится карантин, сообщил журналистам во вторник врио губернатора области Ростислав Гольдштейн.

"У нас на данный момент три подтвержденных случая коронавируса, люди изолированы в инфекционной больнице. Сейчас разворачиваются дополнительные койки, подводится кислород, комплектуются всем необходимым оборудованием. ИВЛ есть, врачи обучены. С сегодняшнего дня будет введен карантин на территории Октябрьского района и режим самоизоляции по области", - сказал он.

Как поясняется в сообщении на сайте правительства региона, три положительных теста на коронавирус выявлены у жителей села Амурзет - крупнейшего населенного пункта Октябрьского района (по данным последней переписи, в селе проживает около 5 тыс. человек). Все зараженные - члены одной семьи.

С 27 марта они уже находились на домашнем карантине, так как контактировали с возможно зараженным коронавирусом жителем Хабаровска. 30 марта их поместили в изолированные боксы инфекционной больницы. После контакта с ними на территории Амурзета под медицинским наблюдением в самоизоляции находится 70 человек. В квартире и на рабочих местах зараженных проводится дезинфекция, подъезд жилого дома закрыт на карантин.