Матвиенко предлагает временно разрешить производство масок и антисептиков без лицензии

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым временно разрешить на период пандемии производство медицинских масок и дезинфицирующих средств без лицензии. Об этом она сказала во вторник на заседании палаты.

"Для того чтобы производить маски, нужно иметь лицензию. Послушайте, дома можно взять марли, всем из пяти слоев марли нашить повязки, ФСИН загрузить, другие возможные структуры. Можно на этот период оперативно принять решение и снять [требование] о необходимости лицензии на самое необходимое, что должно производиться?" - сказала Матвиенко.

"Готовы, условно скажем, парфюмерные предприятия производить дезинфицирующие средства, но у них нет разрешения работать с этиловым спиртом. Этих глупостей столько, которые нужно снимать просто росчерком пера каждый день", - добавила спикер.