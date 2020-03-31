{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Режим полной самоизоляции вводят в Красноярском крае

Он вступает в силу с 1 апреля

КРАСНОЯРСК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Красноярского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"С завтрашнего дня в Красноярском крае вводится режим самоизоляции. Подробности о соответствующем указе губернатора края будут размещены в ближайшее время. Аналогичный режим уже введен в большинстве субъектов Российской Федерации".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По данным на 31 марта, в регионе зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции. Четверо из них вылечились. Предварительный диагноз "коронавирусная инфекция" установлен еще у 12 человек. По данным эпидемиологического расследования установлено, что восемь человек из числа заболевших прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, шесть человек не выезжали за пределы Красноярского края.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. 

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Эксперт: медикам в России необходимо создать все условия для лечения пациентов с COVID-19
Академик РАН Александр Чучалин призвал использовать опыт Китая по борьбе с новой коронавирусной инфекцией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС