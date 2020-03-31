Режим полной самоизоляции вводят в Красноярском крае

"С завтрашнего дня в Красноярском крае вводится режим самоизоляции. Подробности о соответствующем указе губернатора края будут размещены в ближайшее время. Аналогичный режим уже введен в большинстве субъектов Российской Федерации".

КРАСНОЯРСК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Красноярского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

По данным на 31 марта, в регионе зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции. Четверо из них вылечились. Предварительный диагноз "коронавирусная инфекция" установлен еще у 12 человек. По данным эпидемиологического расследования установлено, что восемь человек из числа заболевших прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, шесть человек не выезжали за пределы Красноярского края.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.