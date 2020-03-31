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Редакторы "Ведомостей" предложили другую кандидатуру на пост главного редактора

Собственникам издания предложили назначить на эту должность Анфису Воронину
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Заместители главного редактора газеты "Ведомости" обратились к собственникам издания с предложением назначить на пост главного редактора Анфису Воронину, которая на данный момент руководит партнерским проектом газеты - "Ведомости &". Текст обращения опубликован во вторник на сайте "Ведомостей".

"На то, чтобы уберечь "Ведомости" от потери ключевых сотрудников и последующей деградации, остаются считанные дни. Мы полагаем, что единственным выходом из нынешнего кризиса доверия является немедленное назначение нового исполняющего обязанности главного редактора из коллектива "Ведомостей", и предлагаем на эту должность Анфису Воронину", - приводит газета текст письма.

Как отмечает издание, Воронина подтвердила, что редакторы обсуждали с ней возможность ее назначения. Заместители главного редактора также предложили остальным журналистам поддержать ее кандидатуру.

С 24 марта, как сообщало издание, и.о. обязанности главреда стал Андрей Шмаров. Илья Булавинов, покинувший пост главреда по собственному желанию, сказал ТАСС, что останется в редакции до 23 апреля в другой должности.

Ранее издание сообщало, что покупателями 100% акций АО БНМ, которое издает "Ведомости", стали гендиректор издательского дома "Версия" Константин Зятьков и бизнесмен Алексей Голубович.

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