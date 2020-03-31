Совфед одобрил закон о лишении свободы до семи лет за нарушение карантина

Согласно документу, нарушение инфицированным эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет караться штрафом до 1 млн рублей либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, размер штрафа составит уже до 2 млн рублей, а срок лишении свободы - до пяти лет. Если же оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, нарушителю грозит заключение до семи лет.

Согласно действующей редакции Уголовного кодекса РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей либо ограничением свободы на срок до одного года. Если же деяние повлекло по неосторожности смерть человека, максимальное наказание составляет лишение свободы на пять лет.

Авторами законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Лишение свободы за фейки

Совет Федерации также одобрил на внеочередном пленарном заседании поправки в Уголовный кодекс РФ о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение гражданами заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.

За публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека, предлагается наказывать штрафом от 700 тыс. рублей до 1,5 млн рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев, либо исправительными работами до года, либо принудительными работами или лишением свободы до трех лет.

Если распространение фейков привело по неосторожности к смерти человека или иным тяжким последствиям, речь будет идти о штрафе до 2 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет, либо исправительных работах на срок до двух лет, либо принудительных работах или лишении свободы на срок до пяти лет.

Соответствующие поправки были внесены при рассмотрении Госдумой во втором чтении законопроекта об ужесточении уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Документ был принят Думой во вторник сразу во втором и третьем чтениях. Он также вводит ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет за нарушение карантинного режима, повлекшее смерть двух и более лиц.

Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, проблема распространения фейков в интернете особенно обострилась после начала эпидемии коронавируса. "Действующее регулирование не позволяет в полной мере обеспечить сдерживающего воздействия. Имеют место случаи умышленного распространения фейковой информации, связанной с коронавирусом и мерами, принимаемыми органами власти по противодействию его распространению", - сказал он.

Сенатор привел в пример фейки о закрытии Москвы на карантин, распылении дезинфицирующих средств, о 1 600 погибших от коронавируса в России, о повышении риска инфицирования коронавирусом при наличии прививки от гриппа и ряд других. "Необходимо остановить эту пандемию в мозгах или, как выражаются чиновники ВОЗ, инфодемию. Поэтому ужесточение наказания за фейковые новости является своевременной и необходимой мерой", - подчеркнул Клишас.

Коронавирус

В России на 31 марта зафиксировано 2 337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1 613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.