СФ одобрил закон о штрафах до 300 тыс. рублей для здоровых граждан за нарушение карантина

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на внеочередном пленарном заседании во вторник поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы в размере до 300 тыс. рублей для неинфицированных граждан за нарушение карантинного режима.

Согласно документу, если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему будет грозить штраф в размере от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей. Для должностных лиц устанавливается наказание в виде штрафа от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если указанные правонарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, размер взыскания составит для граждан от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В России на 31 марта зафиксировано 2 337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1 613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.