Совфед одобрил закон о введении штрафов за завышение цен на лекарства

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на внеочередном пленарном заседании во вторник поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят ответственность за завышение цен на лекарства.

За такие правонарушения для должностных лиц предлагается установить штраф в размере от 250 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - штраф в двукратном размере выручки, излишне полученной от продажи препаратов за весь период их реализации с нарушениями.

Согласно закону, составлять протоколы о подобных правонарушениях будут сотрудники Росздравнадзора и ФАС.