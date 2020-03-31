{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Совфед одобрил закон о введении штрафов за завышение цен на лекарства

Составлять протоколы о подобных правонарушениях будут сотрудники Росздравнадзора и ФАС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на внеочередном пленарном заседании во вторник поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят ответственность за завышение цен на лекарства.

За такие правонарушения для должностных лиц предлагается установить штраф в размере от 250 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - штраф в двукратном размере выручки, излишне полученной от продажи препаратов за весь период их реализации с нарушениями.

Согласно закону, составлять протоколы о подобных правонарушениях будут сотрудники Росздравнадзора и ФАС.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Режим полной самоизоляции вводится в Тамбовской области
Он начинает действовать с 1 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС