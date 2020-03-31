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Пандемия коронавируса нового типа

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил наличие у него коронавируса

Он отметил, что чувствует себя хорошо и работает дистанционно
Денис Проценко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Денис Проценко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что его анализ на коронавирус дал положительный результат.

"Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да, у меня положительный тест на СoV (коронаврус - прим. ТАСС), но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций", - написал Проценко на своей странице в соцсети Facebook.

Проценко добавил, что на его иммунитет, по его мнению, повлиял последний месяц работы.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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