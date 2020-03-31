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Глава МЧС назвал безответственность причиной крупного пала в Ростове-на-Дону

Евгений Зиничев также волочил цветы к месту гибели пожарного и выразил соболезнования его родным

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев выразил соболезнования родным пожарного Алексея Кравцова, который погиб при тушении крупного пала в Ростове-на-Дону 28 марта. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе министерства.

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"На борьбу с огнем было потрачено 12 часов, он был потушен, но потушен ценой жизни нашего сотрудника. Причину пожара, конечно же, установит следствие, но очевидно, что это следствие человеческой беспечности и безответственности", - цитируют министра в пресс-службе.

Зиничев возложил цветы к месту гибели пожарного и почтил его память минутой молчания. Он выразил соболезнования его родным и близким, добавили в пресс-службе.

Глава МЧС также провел в регионе совещание, на котором потребовал неукоснительно контролировать соблюдение собственниками земель требований пожарной безопасности, подчеркнув необходимость активизации профилактической работы с населением. "В целях профилактики возникновения природных пожаров, их тушения и защиты населенных пунктов на территории региона сформирована достаточная группировка сил и средств общей численностью более 18 тыс. человек и свыше 2,7 тыс. единиц техники, предусмотрено применение авиации, в том числе и самолета-амфибии. Но этого, как показывает практика, видимо, недостаточно. Поэтому хочу обратиться к нашим гражданам с просьбой проявлять бдительность и сообщать о фактах поджогов сухой растительности на телефоны экстренных служб. Виновные будут привлечены к ответственности", - приводят в МЧС слова министра.

По данным ведомства, с начала года в Ростовской области произошло более 2,5 тыс. пожаров, большая часть из которых - это палы сухой травы, камыша и мусора. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось в шесть раз. В большинстве случаев причиной возгорания стал человеческий фактор.

Крупный пал травы произошел 26 марта в Ростове-на-Дону, где загорелся камыш. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что причиной пожара мог стать умышленный поджог. По уточненной информации МЧС, площадь пожара составляла около 10 га. При тушении возгорания погиб пожарный. К тушению пожара, которому был присвоен четвертый номер сложности, привлекались вертолет Ми-8 и пожарный поезд.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений НиколаевичРостовская область
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